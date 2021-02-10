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09:39 (мск), источник: Daily Storm

NASA рассчитывает на дополнительное место на «Союзе» для доставки астронавта на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность получения дополнительного места для астронавта на «Союзе», который отправится к Международной космической станции (МКС) весной 2021 года. В NASA отметили, что это позволит гарантировать присутствие на МКС как минимум одного члена экипажа из США при возникновении проблем с американскими космическими кораблями.

«NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии “Союза” по смене экипажа [на МКС] для астронавта NASA, чтобы иметь дополнительные возможности в планировании [доставки астронавтов]», — отмечается в заявлении управления.

В NASA подчеркнули, что продолжают сотрудничать с американскими компаниями Boeing и SpaceX для «обеспечения безопасной и надежной транспортировки экипажа на МКС и обратно».

В управлении также напомнили об эксплуатационных ограничениях, из-за которых астронавты должны лететь на станцию и возвращаться на одном и том же космическом аппарате.

Поэтому для обеспечения беспрерывной работы МКС в NASA практикуют отправку сменных экипажей на разных кораблях.

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«Закрепление дополнительного места на “Союзе” обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из космических кораблей», — пояснили в управлении.

Находящийся на МКС американский экипаж должен вернуться за Землю в апреле и мае на «Союзе» и Crew Dragon корпорации SpaceX. Ожидается, что астронавтов на смену отправят 20 апреля космическим кораблем SpaceX. В случае проблем с запуском либо необходимостью преждевременного возвращения аппарата «NASA рискует не иметь члена экипажа из США на борту МКС».

«Мы надеемся, что сможем и дальше максимально использовать станцию и минимизировать любой риск, отправив весной американского астронавта на корабле «Союз», — уточняется в заявлении.

В ноябре 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, что основной и дублирующие экипажи 65-й экспедиции на МКС будут полностью российскими.

Их отправка с космодрома Байконур запланирована на апрель 2021-го на пилотируемом корабле «Союз МС-18».

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21 декабря 2020-го Минторг США опубликовал список российских компаний и структур, которые подпадают под санкции за связи с Вооруженными силами РФ. В список включены в том числе Минобороны РФ, Служба внешней разведки (СВР), а также предприятия «Ростех» и ЦНИИмаш. Наложенные ограничения означают, что теперь эти организации не смогут покупать некоторые американские товары и технологии.

После публикации санкционного списка гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от США немедленно отменить санкции, введенные против предприятий госкорпорации. Гендиректор также направил письмо главе NASA Джиму Брайденстайну, в котором попросил объяснить, как американское космическое ведомство теперь будет работать вместе с «Роскосмосом» на МКС с учетом новых ограничений. По словам Рогозина, американцы стали слишком самоуверенны после своих последних удачных запусков ракет.

В ответ на письмо Рогозина NASA заявило о поддержке сотрудничества с Россией в космосе. При этом в управлении выступили за экспортный контроль американских технологий, которые могут использоваться в военных целях. Одновременно в NASA выразили готовность сотрудничать с другими странами в освоении космического пространства в гражданских целях при условии, если оно будет проходить «вместе с Министерством торговли» США.

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