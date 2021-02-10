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07:14 (мск), источник: РБК

Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.

Источник: Reuters

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру (копия есть у РБК).

В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки, добавляет представитель министерства. РБК направил запрос в Минтруд и МВД.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС: по их оценкам, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев.

О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успела приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей.

Для решения проблемы Минсельхоз предложил тогда привлечь к посевным и уборочным работам студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу в других отраслях, и даже некоторых осужденных при условии, что будет обеспечена их надлежащая охрана и изоляция.

Сезонные работы в 2020 году прошли «в штатном режиме», но принятые меры не решили полностью проблем с нехвакой иностранцев, указывает Хатуов в письме.

По оценкам регионов, которые приводит Минсельхоз, для сезонных работ в 2021 году нужно дополнительно около 38,2 тыс. иностранных рабочих.

Самая большая потребность — у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи традиционно производятся с применением ручного труда: им для сезонных работ требуется дополнительно 22,3 тыс. иностранных рабочих (или 58,4% от общей потребности).

РБК направил запрос властям Волгоградской и Астраханской областей.

Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, указывает в письме Хаутов. Одна из причин — низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний во сравнению с много лет привлекающимися на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.

Сельхозпроизводители, сохранившие с начала сезона запланированные посевные площади, в 2020 году вынуждены были завышать сезонным работникам вознаграждение, чтобы избежать потерь урожая и снижения качества продукции.

В отдельных случаях оплата за один рабочий день достигала 5 тыс. руб. — «существенное» повышение затрат отразилось и на себестоимости продукции и на прибыли самих предприятий. Но, несмотря на это, значительная часть местного населения, которая в 2020 году привлекалась к полевым работам, больше не хочет в них участвовать, указывает замглавы Минсельхоза.

Кто еще столкнулся с проблемами

С проблемой из-за запрета на въезд иностранцев столкнулись и компании из других отраслей — например, производители бытовой электроники, компьютеров и пива. Из-за задержки оформления документов компании, использующие иностранное оборудование, не могут ввезти работников, участвующих в их наладке и обслуживании.

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