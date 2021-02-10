Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

07:14 (мск), источник: РБК
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С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к
Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки, добавляет представитель министерства. РБК направил запрос в Минтруд и МВД.
Въезд иностранных граждан Россия ограничила
О дефиците рабочей силы
Для решения проблемы Минсельхоз предложил тогда привлечь к посевным и уборочным работам студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу в других отраслях, и даже некоторых осужденных при условии, что будет обеспечена их надлежащая охрана и изоляция.
Сезонные работы в 2020 году прошли «в штатном режиме», но принятые меры не решили полностью проблем с нехвакой иностранцев, указывает Хатуов в письме.
Самая большая потребность — у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи традиционно производятся с применением ручного труда: им для сезонных работ требуется дополнительно 22,3 тыс. иностранных рабочих (или 58,4% от общей потребности).
РБК направил запрос властям Волгоградской и Астраханской областей.
Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, указывает в письме Хаутов. Одна из причин — низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний во сравнению с много лет привлекающимися на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.
В отдельных случаях оплата за один рабочий день достигала 5 тыс. руб. — «существенное» повышение затрат отразилось и на себестоимости продукции и на прибыли самих предприятий. Но, несмотря на это, значительная часть местного населения, которая в 2020 году привлекалась к полевым работам, больше не хочет в них участвовать, указывает замглавы Минсельхоза.
С проблемой