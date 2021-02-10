08:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сенат США решил судить Трампа
Сенат США большинством голосов признал процесс импичмента
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В январе Конгресс, большинство в котором принадлежит демократам, объявил импичмент Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По мнению законодателей, нежелание главы Белого дома признать результаты выборов и его призывы спровоцировали попытку штурма Капитолия 6 января, в результате чего погибли шесть человек.
Представители демократов в Конгрессе, выступающие на процессе в качестве стороны обвинения, продемонстрировали законодателям видеокадры попытки штурма Капитолия. В одном из эпизодов президент Трамп призывает своих сторонников «остановить кражу» голосов избирателей, в другом — протестующие воздвигают виселицу перед Капитолием и штурмуют здание, разбивая стекла и атакуя полицейских.
Комментируя эти кадры, один из так называемых «менеджеров импичмента»,
Адвокаты, представляющие интересы
Единственную статью обвинения против бывшего президента Сенат начнет рассматривать в середине дня в среду. Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17