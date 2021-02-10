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08:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сенат США решил судить Трампа

Сенат США большинством голосов признал процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа соответствующим Конституции страны. К 50 демократам в верхней палате, проголосовавшим за это решение, присоединились шесть республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

В январе Конгресс, большинство в котором принадлежит демократам, объявил импичмент Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По мнению законодателей, нежелание главы Белого дома признать результаты выборов и его призывы спровоцировали попытку штурма Капитолия 6 января, в результате чего погибли шесть человек.

Представители демократов в Конгрессе, выступающие на процессе в качестве стороны обвинения, продемонстрировали законодателям видеокадры попытки штурма Капитолия. В одном из эпизодов президент Трамп призывает своих сторонников «остановить кражу» голосов избирателей, в другом — протестующие воздвигают виселицу перед Капитолием и штурмуют здание, разбивая стекла и атакуя полицейских.

Комментируя эти кадры, один из так называемых «менеджеров импичмента», конгрессмен-демократ Джеми Раскин особо подчеркнул, что считает безосновательным главный аргумент представителей Трампа, заявлявших о том, что суд над уже покинувшим свой пост президентом является неконституционным.

Адвокаты, представляющие интересы экс-президента, в свою очередь, вновь заявили о том, что процесс импичмента «частного лица» является неконституционным, а все высказывания Трампа, которые демократы расценили как призыв к мятежу, защищены Первой поправкой к Конституции США.

Единственную статью обвинения против бывшего президента Сенат начнет рассматривать в середине дня в среду. Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев, а такой исход считают маловероятным даже самые ярые противники Трампа.

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