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09:46 (мск), источник: Известия

Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина

Администрация президента США Джо Байден намерена получить доступ к скрытым подробностям разговоров экс-главы государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 9 февраля издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

Как уточняется, Трамп не обднародовал детали около 10 разговоров с Путиным. Советники же нынешнего президента США хотят получить данные о возможных конфиденциальных соглашениях между политиками или рассекречивании Трампом какой-либо информации.

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«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть записи. Байдену принадлежат все материалы по разговорам», — отметил бывший сотрудник Белого дома при Трампе.

Добавляется, что экс-президент засекречивал частные беседы с иностранными коллегами, чтобы избежать утечек данных. Тем не менее собеседники издания подчеркивали, что темы бесед Трампа и Путина редко отличались от уже сделанных ранее публичных заявлений бывшего американского лидера. Один из экс-чиновников даже назвал разговоры Трампа и Путина похожими на «болтовню двух друзей в баре».

Первый же телефонный разговор Владимира Путина и нынешнего президента Джо Байдена впервые состоялся 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В развитие разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена главы внешнеполитических ведомств поприветствовали продление на пять лет Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ, СНВ-3), что поспособствует улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

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