09:46 (мск), источник: Известия
Байден захотел получить доступ к деталям разговоров Трампа и Путина
Администрация президента США Джо Байден намерена получить доступ к скрытым подробностям разговоров
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Как уточняется, Трамп не обднародовал детали около 10 разговоров с Путиным. Советники же нынешнего президента США хотят получить данные о возможных конфиденциальных соглашениях между политиками или рассекречивании Трампом
«Им не нужно наше разрешение, чтобы просмотреть записи. Байдену принадлежат все материалы по разговорам», — отметил бывший сотрудник Белого дома при Трампе.
Добавляется, что
Первый же телефонный разговор Владимира Путина и нынешнего президента Джо Байдена впервые состоялся 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В развитие разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена главы внешнеполитических ведомств поприветствовали продление на пять лет Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ, СНВ-3), что поспособствует улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.