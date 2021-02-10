Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
21Скончался Василий Лановой
11:15 (мск), источник: Ведомости

Российским школьникам предоставили дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Источник: РИА "Новости"

«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — заявил Музаев (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.

 Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн
Центральные банки меняют свои роли
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Бумажные «больничные» отменяют. Как не остаться без выплат
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Авто
«Умные» камеры поймали больше 4 тысяч непристегнутых водителей Такое количество штрафов в столице выписали благодаря лишь восьми камерам
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Принцесса Евгения впервые стала мамой В королевской семье случилось долгожданное пополнение
Леди
Новое фото 34-летней Пелагеи произвело фурор в сети Поклонники комментируют снимок певицы
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь