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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Запад пытается сделать Россию послушной

Запад пытается сделать Россию послушной страной и заставить согласиться с его «весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению главы внешнеполитического ведомства, эти попытки ужесточаются.

Источник: Пресс-служба МИД России

«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными, хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям», — сказал господин Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников МИДа, Министерства внешней торговли, памяти о жертвах репрессий 1930−40-х годов и памяти работников дипслужбы, погибших при исполнении служебных обязанностей (цитата по «РИА Новости»).

Также, по мнению министра, западные страны хотят, «чтобы Россия по большому счету была удобной территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической».

Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Напомним, что с 4 по 6 февраля с визитом в Москве был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он, в частности, встретился с господином Лавровым. Итоги визита вызвали резкую критику в Брюсселе из-за мягкой позиции господина Борреля. После визита он заявил, что Россия не оправдала ожиданий Евросоюза, «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против России.

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