Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков об избыточной смертности: суровая реальность эпохи пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повышенную смертность в 2020 году суровой реальностью в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что это наблюдается и в других странах мира.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

По оценке представителя Кремля, система здравоохранения в России «сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал».

К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем — я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что «с избыточной смертностью столкнулись все страны мира».

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать расхождения данных регионов о смертности с общей статистикой. «На угрозу коронавируса реагировали адекватно и продолжаем реагировать адекватно. А что касается поступающих данных из регионов: где-то могла быть своя специфика… Я не берусь вам давать точные математические объяснения, предлагаю исходить из того, что уже было сказано Татьяной Голиковой», — ответил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 12 месяцев прошлого года смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в стране умерли 2,124 млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году. С апреля по декабрь умер 160 291 человек из тех, у кого был обнаружен коронавирус. Из них 94 223 человека умерли непосредственно от него.

 Кремль отреагировал на призыв сторонников Навального к флешмобу
Песков рассказал что мешает повышению пенсий
Лавров: Запад пытается сделать Россию послушной
Ефремов обвинил Пашаева в подкупе свидетелей
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
В России упростят получение статуса ИП
В Турции почтальон почти 40 лет дружит со спасенным им лебедем
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Горячие темы на Авто
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 299
По форме и содержание. 289
мозг покемона 248
ЛЮБОВЬ. 197
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Дети
Певица Валерия зашла в гости к сыну и маленькой внучке (фото) Певица выложила в сеть фотографию с Селин
Леди
Новое фото 34-летней Пелагеи произвело фурор в сети Поклонники комментируют снимок певицы
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь