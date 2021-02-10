Песков об избыточной смертности: суровая реальность эпохи пандемии

14:13 (мск), источник: Коммерсантъ
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По оценке представителя Кремля, система здравоохранения в России «сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал».
К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем — я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии.
Песков добавил, что «с избыточной смертностью столкнулись все страны мира».
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать расхождения данных регионов о смертности с общей статистикой. «На угрозу коронавируса реагировали адекватно и продолжаем реагировать адекватно. А что касается поступающих данных из регионов:
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