Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Крещенские купания
15:12 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам

Некоторые службы в России «играют в статистику», когда оформляют все так, чтобы казалось, будто зарплата работников бюджетной сферы выросла, но по факту этого не происходит, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства и поручил разобраться с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем, аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — сказал глава государства.

В качестве примера Путин привел историю старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», которая 8 февраля рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки, чтобы фактически не повышать оплату труда. При этом количество рабочих часов сокращено не было.

Путин обратился к правительству с просьбой совместно с субъектами России «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» бюджетного учреждения из разных областей, включая специалистов из сферы здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, и оперативно разработать решение проблем с зарплатами работников «вообще во всех сферах и регионах страны».

Отдельно он поручил оценить соблюдение нормы, которая устанавливает соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Президент подчеркнул, что «разрыв бывает очень внушительным». Так, средний показатель кажется нормальным, а фактически «у одних густо, а у других пусто», резюмировал глава государства.

«В послании 2019 г. особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял», — напомнил Путин.

По данным Росстата, средняя месячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Госкомпания «Кавминкурортресурсы» может заняться самостоятельной дистрибуцией «Ессентуков»
Число заболевших COVID-19 в России достигло 4 млн
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Ефремов обвинил Пашаева в подкупе свидетелей
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Богомолов выпустил манифест против «нового этического рейха»
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Авто
Сколько зарабатывают гонщики Формулы 1? Изучаем, сколько денег получают спортсмены, которые пилотируют самые быстрые автомобили в мире
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Популярные темы на «Детях»
А давайте помериемся килограммами? 901
нормы алкоголя 261
Няня гения 231
Любовь и кредиты 129
Новости партнеров
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь