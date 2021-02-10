Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам

«Очень часто мы видим — во всяком случае, бывает, так скажем, аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений», — сказал глава государства.
В качестве примера Путин привел историю старшей научной сотрудницы ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», которая 8 февраля рассказала ему, что ей и ее коллегам после издания президентского указа о повышении зарплат бюджетникам предложили перейти работать на полставки, чтобы фактически не повышать оплату труда. При этом количество рабочих часов сокращено не было.
Путин обратился к правительству с просьбой совместно с субъектами России «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника» бюджетного учреждения из разных областей, включая специалистов из сферы здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, и оперативно разработать решение проблем с зарплатами работников «вообще во всех сферах и регионах страны».
Отдельно он поручил оценить соблюдение нормы, которая устанавливает соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. Президент подчеркнул, что «разрыв бывает очень внушительным». Так, средний показатель кажется нормальным, а фактически «у одних густо, а у других пусто», резюмировал глава государства.
«В послании 2019 г. особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял», — напомнил Путин.
По данным Росстата, средняя месячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.