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16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене масочного режима в общественных местах региона.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне Удмуртия первой в России решила отменить обязательный масочный режим. Кремль считает, что регионы таким образом реализуют свои полномочия.

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«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел», — написал Кадыров в Telegram. Также в Чечне сняли ограничения по передвижению через границы республики.

Глава Чечни сообщил, что власти пришли к этому решению после «тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе». По его словам, она складывается «благоприятным образом».

Чечня находится на 80-м месте среди регионов России по числу заражений. Всего COVID-19 в Чечне заболели 11,1 тыс. человек, умерли — больше 100 человек. Вице-премьер Татьяна Голикова 8 февраля сообщила, что республика входит в число регионов с минимальным суточным показателем заболеваемости коронавирусом.

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