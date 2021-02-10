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17:04 (мск), источник: Известия

Госдума повысила штрафы за неповиновение правоохранителям на митингах

Госдума в третьем, заключительном чтении одобрила законопроект о штрафах за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на акциях протеста и нарушения порядка спонсирования таких мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующую законодательную инициативу в парламент внес депутат Дмитрий Вяткин от партии «Единая Россия».

В соответствии с документом ужесточается административная ответственность за отказ подчиниться законному распоряжению сотрудников полиции, органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, а также военнослужащих.

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Статья 20.2 КоАП, регулирующая штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, будет дополнена двумя дополнительными частями.

Неповиновение будет грозить нарушителям штрафом в размере 2−4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей) или же административным арестом на срок до 15 суток. Кроме того, законопроект предусматривает новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов. Для должностных лиц взыскание составит 20−40 тыс. рублей, а для юридических лиц — 70−200 тыс. рублей.

В случае повторного отказа соблюдать требования силовиков в отношении нарушителя будет назначен штраф в размере от 10−20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок 100−200 часов. Взыскание для для юридических лиц — 50−100 тыс. рублей, для должностных лиц — 15−30 тыс. рублей.

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Омбудсмен Москвы заявила, что на акциях 23 января в городе задержали более 1 тыс. человек

Ранее 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и ряде российских городов прошли несанкционированные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. Симоновский суд отменил Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима — причиной стали многократные нарушения Навальным испытательного срока. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы РФ не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Кроме того, дела были возбуждены после прошедших акций за хулиганство, применение насилия к правоохранителям и за нарушение санитарных норм: среди участников акции были заболевшие COVID-19.

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