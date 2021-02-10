Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов

Маски необходимо продолжать носить, пока это требование не отменяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Удмуртия, а вслед за ней и Чечня заявили об отмене обязательного ношения масок, мера стала рекомендательной. При этом в регионах посоветовали носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели COVID-19 или недавно сделали прививку от этого заболевания.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил такое решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что соответствующее решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки, которая складывается «благоприятным образом».
В свою очередь, Татарстан назвал решение Удмуртии неправильным. Президент республики Рустам Минниханов напомнил о том, что человек может быть носителем вируса, даже если он имеет антитела. Замглавы управления республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина посчитала решение Удмуртии быстрым и «не совсем взвешенным».
О неготовности отменять обязательное ношение масок также сообщали Калининград и Башкирия.
Комментируя решения регионов об отмене обязательного масочного режима, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что у регионов есть полномочия принимать самостоятельные решения об отмене ограничений.
«В данном случае регион реализует свои особые, ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — пояснил он.
Такие полномочия субъектам весной дал президент Владимир Путин.