20:55 (мск), источник: BFM.ru
Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам
С 1 марта россияне смогут оформлять туристические визы на Кипр. Сервис будет доступен онлайн. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве Кипра в России.
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Отмечается, что с началом весны Кипр откроется для россиян и граждан еще 55 государств. Карантин для всех прибывающих иностранцев будет отменен. При этом страны поделят на три категории по
Путешественники, у которых тест на коронавирус уже на Кипре даст положительный результат, будут отправлены на лечение. Все расходы в этом случае (на проживание, еду и лекарства) возьмут на себя власти.