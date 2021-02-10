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20:55 (мск), источник: BFM.ru

Кипр возобновляет выдачу туристических виз россиянам

С 1 марта россияне смогут оформлять туристические визы на Кипр. Сервис будет доступен онлайн. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве Кипра в России.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что с началом весны Кипр откроется для россиян и граждан еще 55 государств. Карантин для всех прибывающих иностранцев будет отменен. При этом страны поделят на три категории по ковид-обстановке — «красную», «оранжевую» и «зеленую». В первом случае туристам потребуется два ПЦР-теста. Один — за 72 часа до въезда на Кипр и еще один по прибытии. Туристам из «оранжевой» зоны нужен только тест для въезда. А из «зеленой» справок не потребуется вообще.

Путешественники, у которых тест на коронавирус уже на Кипре даст положительный результат, будут отправлены на лечение. Все расходы в этом случае (на проживание, еду и лекарства) возьмут на себя власти.

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