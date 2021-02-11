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08:57 (мск), источник: Известия

Власти Германии продлили карантин до 7 марта

Власти Германии в среду, 10 февраля, продлили карантинные меры в стране до 7 марта, но с отдельными оговорками. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами федеральных земель, передает Der Spiegel.

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Источник: AP 2020

«Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта», — говорится в постановлении.

Так, в частности, с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские. Решение об открытии школ остается за руководством федеральных земель.
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Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, например, торговых точек, музеев и других заведений.

В конце января власти Германии приняли решение продлить режим ограничительных мер до 14 февраля. Кроме того, были введены дополнительные ограничения. Отмечалось, что локдаун в стране продлен «в качестве меры предосторожности».

Кроме того, был продлен режим дистанционного обучения в школах и детских садах, а также введено обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и магазинах.

По признанию канцлера Германии Ангелы Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

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