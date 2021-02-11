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07:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Евросоюзе обвинили Россию в «дезинформации» о вакцинации на Украине

В Европейском союзе (ЕС) обвинили Россию в «дезинформации» о вакцинации на Украине. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

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Источник: AP 2020

Домбровскис отметил, что в ЕК обеспокоены влиянием российской «дезинформации» и готовы помочь в борьбе с ней, а также со скептицизмом в отношении вакцин. Он подчеркнул, что вакцинация на Украине может начаться уже в этом месяце. Отмечается, что конкретных примеров российской «дезинформации» исполнительный вице-президент не привел.

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Ранее Домбровскис сообщил, что Евросоюз обеспечит Украину 117 тысячами доз вакцины Pfizer и от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в первой половине 2021 года. Он подчеркнул, что в дополнение к этому Еврокомиссия окажет поддержку Польше в перепродаже доз AstraZeneca Украине.

10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.

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