Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
10Джо Байден вступил в должность президента США
01:22 (мск), источник: Известия

Для экспортеров из сектора МСП введут новые меры поддержки

Российские экспортеры из сектора малого и среднего бизнеса вскоре смогут воспользоваться новыми мерами финансовой стимуляции. Об этом в четверг, 11 февраля, рассказала «Известиям» глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Источник: Известия

С инициативой по поддержке кредитования малых компаний-экспортеров с помощью гарантий под обеспечение контрактами выступило общественное объединение «Опора России».

«Малым компаниям, и особенно экспортерам, часто не хватает залога по кредитам. Поэтому должен быть налажен механизм, когда надежные контракты о поставке банк принимает как обеспечение, либо корпорация выдает под них свою гарантию», — заявил глава организации Александр Калинин.

Разработкой дополнительных стимулов для экспортеров занимается РЭЦ совместно с Корпорацией МСП и банками. Предполагается, что таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса.

«В такой конструкции страховка ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ— Ред.) предоставляет защиту от рисков, связанных с экспортом, а гарантии — от рисков по кредитам малому бизнесу. Это должно придать новый импульс развитию финансирования МСП, причем именно тех, кто активно занимается поставками несырьевой продукции», — отметила Никишина.

По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимира Гамзы, наличие гарантии Корпорации МСП сделает более выгодными условия заимствования. Кроме того, эксперт спрогнозировал, что в результате страхования выручки банки не буду опасаться больших рисков, что приведет к снижению ставки на 1−2 процентных пункта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Квартирный вопрос: кто поможет ученым купить жилье
Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%
Глава МИД ФРГ предостерег от «разрушения мостов» с Россией
СМИ сообщили об уходе «Победы» с Дальнего Востока
Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим
Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
«Газпром» разместил евробонды по рекордно низкой ставке
Gnezdo.ru
5 привычек гулящей жены, которые сразу замечают
5 привычек девочек СССР - пример для нынешних
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Горячие темы на Авто
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 332
По форме и содержание. 290
мозг покемона 248
Сегодня шёл и думал на ходу -- 178
Кино
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска» Звезды рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне популярного шоу
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Правда, красивая? А посмотрите на мужа
Новости партнеров
В крови Навального найдены следы лечения от психических расстройств
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Как низко нужно пасть, чтобы просить президента США наказать Россию
Команду Навального впору привлечь за госизмену после этого обращения к США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь