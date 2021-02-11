01:44 (мск), источник: Известия
В кабмине прорабатывают введение акциза на иностранную рабочую силу
В правительстве прорабатывается вопрос введения акциза на иностранную рабочую силу, заявил в интервью «Известиям»
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«Это предложение доложено президенту. Поручения пока нет, мы его ждем, но реакция Владимира Владимировича в целом была положительная», — отметил он.
Ранее Юрий Трутнев высказывал обеспокоенность большим количеством иностранных рабочих на Дальнем Востоке. Он отмечал необходимость предоставлять работу в первую очередь россиянам.