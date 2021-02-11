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02:50 (мск), источник: Известия

В России могут создать госкомпанию для экспорта необработанной древесины за рубеж

В России может появиться госкомпания для экспорта необработанной древесины за рубеж. Такая возможность сейчас обсуждается, сказал в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, она будет обладать исключительным правом на экспорт.

Источник: AP 2020

«Мы оставим одну компанию, сделаем ее государственной, обяжем ее реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий на нашей территории. И продолжим работу с инвесторами. Видимо, уже с западными, если с восточными не получается. Отступать неправильно, но мы не можем оставить людей без работы. Во всяком случае, я буду такие предложения вносить», — сказал он.

«У нас сейчас 34 тыс. человек работают в лесном секторе. Наши попытки привлечь инвестиции успехом не увенчались. Причин несколько, одна из них — достаточно архаичный способ управления лесным хозяйством. Сейчас система управления должна поменяться, но пока она такая, когда даже для лесоустройства надо с блокнотами бегать по лесу. Половина данных о лесоустройстве устарела лет на двадцать, там куча проблем. Но если мы просто прекратим в 2022 году экспорт круглого леса, на Дальнем Востоке 34 тыс. человек останутся без работы», — рассказал Юрий Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил полностью запретить вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Глава государства попросил правительство подготовить законодательную и нормативную базу для решения вопроса. По словам главы государства, нужно поставить «жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».

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