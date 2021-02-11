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14:53 (мск), источник: Ведомости

Минфин Белоруссии не подтвердил планы взять у России кредит в $3 млрд

Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о намерении взять у России еще один кредит в размере $3 млрд, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем в рамках ранее определенных договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию», — сказала пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар, комментируя ранее появившуюся информацию о намерении президента Белоруссии Александра Лукашенко просить Москву о новом кредите в $3 млрд.

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О том, что белорусский лидер во время намеченного на конец февраля визита в Сочи будет просить о выделении стране дополнительного кредита ранее сегодня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, речь идет о выделении в распоряжение Минска остатков от 10 млрд, выделенных в 2011 г. Москвой на строительство Белорусской АЭС. По данным российского Минфина, в сентябре 2020 г. Минск использовал только $4,5 млрд от этой суммы.

По словам источников газеты, в том числе, в Кремле, вопрос о выделении средств Белоруссии считается практически решенным. Более того, сумму могут пересмотреть в пользу увеличения до $3,5 млрд.

В сентябре 2020 г. президент России Владимир Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Первый транш российского государственного кредита в сумме, эквивалентной $500 млн, Минск получил в декабре. Второй транш в $500 млн должен поступить белорусской стороне в течение первого полугодия 2021 г.

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