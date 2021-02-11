«Вам шашечки или лететь?»: спецпредставитель Путина призвал принять отсутствие у лоукостеров места для «баулов»

Иванов призвал российских пассажиров принять, что «баулы» на лоукостерах перевозить нельзя и люксового питания никто не предложит, отмечает агентство.
«Вам шашечки или лететь? В некоторых западных лоукостерах посещение туалета — платное», — заявил Иванов, добавив, что «стакан воды стоит денег».
Он также назвал актуальной идею увеличить число авиакомпаний-лоукостеров в России, передает ТАСС.
«Весь мир, большая часть пассажиров летают на лоукостерах. Не зря цены на билеты на лоукостеры в Европе составляют $10−15. Для России это очень актуально», — добавил Иванов.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании пока отказались от идеи создания лоукостеров из-за снижения объемов перевозок в 2020 году. «Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров», — уточнил Нерадько.
В январе министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Он отметил, что к проекту могут привлечь и других инвесторов.