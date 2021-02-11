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16:33 (мск), источник: Forbes

«Вам шашечки или лететь?»: спецпредставитель Путина призвал принять отсутствие у лоукостеров места для «баулов»

Пассажирам лоукостеров придется смириться с ограничениями, используемыми этими компаниями, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Это передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Иванов призвал российских пассажиров принять, что «баулы» на лоукостерах перевозить нельзя и люксового питания никто не предложит, отмечает агентство.

«Вам шашечки или лететь? В некоторых западных лоукостерах посещение туалета — платное», — заявил Иванов, добавив, что «стакан воды стоит денег».

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Он также назвал актуальной идею увеличить число авиакомпаний-лоукостеров в России, передает ТАСС.

«Весь мир, большая часть пассажиров летают на лоукостерах. Не зря цены на билеты на лоукостеры в Европе составляют $10−15. Для России это очень актуально», — добавил Иванов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании пока отказались от идеи создания лоукостеров из-за снижения объемов перевозок в 2020 году. «Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров», — уточнил Нерадько.

В январе министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Он отметил, что к проекту могут привлечь и других инвесторов.

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