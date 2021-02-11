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20:16 (мск), источник: Ведомости

Байден закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой

Президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение на южной границе и заявил о прекращении финансирования проекта своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены с Мексикой. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

Источник: AFP 2020

«Я установил, что объявление чрезвычайного положения на нашей южной границе было необоснованным», — заявил Байден.

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Байден подтвердил уже озвученную им ранее позицию своей администрации, что «доллары американских налогоплательщиков» больше не будут направляться на строительство пограничной стены.

Президент отметил, что ресурсы, которые предполагалось потратить на возведение границы, будут проанализированы.

Трамп говорил о строительстве стены с Мексикой, откуда в США прибывает большинство нелегальных иммигрантов, еще в ходе предыдущей предвыборной гонки, в результате которой он пришел к власти. Несмотря на то, что данную инициативу не поддержал конгресс, стена постепенно возводилась.

13 января, комментируя намерения Байдена отменить проект, Трамп сказал, что во всех регионах, где была построена стена, незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, писали «РИА Новости». В связи с этим бывший глава государства выразил уверенность, что новая администрация не будет трогать стену.

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