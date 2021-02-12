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03:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля

Президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. Он заявил об этом, выступая в Национальных институтах здравоохранения (штат Мэриленд), передает ТАСС.

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Источник: AFP 2020

По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов американцев.

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Байден уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата. «Возможно, это не звучит, как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность, у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]», — отметил президент.

По данным за 2019 год, в США проживает 328,2 миллиона человек.

Ранее Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.

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