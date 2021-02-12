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05:16 (мск), источник: Life.ru

Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Принять в ней участие намерены президент США Джо Байден, генсеки ООН и НАТО, а также другие мировые лидеры.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в онлайн-формате состоится через неделю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Участие в онлайн-мероприятии намерены принять президент США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. На ней мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают актуальные международные вопросы. Но в нынешнее время из-за пандемии коронавируса конференция состоится в сильно усечённом формате. Её глава Вольфганг Ишингер планирует провести очную встречу позже в этом году.

Ранее Песков опроверг информацию, что послание Путина Федеральному собранию состоится 24 февраля.

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