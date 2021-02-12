05:16 (мск), источник: Life.ru
Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности
Принять в ней участие намерены президент США Джо Байден, генсеки ООН и НАТО, а также другие мировые лидеры.
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Президент России Владимир Путин не планирует выступать на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в
Участие в
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. На ней мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают актуальные международные вопросы. Но в нынешнее время
Ранее Песков опроверг информацию, что послание Путина Федеральному собранию состоится 24 февраля.