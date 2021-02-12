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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль внес ясность в слова Лаврова о готовности к разрыву с ЕС

Смысл слов главы МИД России Сергея Лаврова о ЕС исказили, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Песков отметил, что Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, подчеркнув, что Москва хочет развивать отношения с Брюсселем.

Песков отметил, что Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, подчеркнув, что Москва хочет развивать отношения с Брюсселем. «Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», — внес ясность в слова министра Песков.

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«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но необходимо быть готовым к этому.

7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «сигнала российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Позже стало известно, что в ближайший месяц ЕС может ввести санкции против России. В частности, страны Евросоюза могут ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина.

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