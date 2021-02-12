Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 февраляНачало автопробега вокруг земного шара, первое использование пенициллина для лечения больного и другие события
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
12:48 (мск), источник: Известия

Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, и призвал отказаться от устройств. Об этом он сообщил в пятницу, 12 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Источник: AP 2020

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — объяснил белорусский лидер.

Новость
Почему в Белоруссии отключался интернет

Он подчеркнул, что «умные» люди уже давно используют кнопочные аппараты.

В конце января доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что определить местоположение смартфона возможно даже при выключенной геолокации.

В середине декабря прошлого года руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев рассказал, как избежать биллинга телефона со стороны злоумышленников. По словам специалиста, сами по себе данные о количестве и частоте звонков, времени разговоров и содержании сообщений дают киберпреступникам не так уж много. Однако при направленной атаке, обычно на публичную персону, ситуация меняется.

 По жилью увидим: в РФ реформируют механизм помощи нуждающимся в квартирах
Заграница нам поможет: аграрии просят пустить в страну мигрантов
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
В России предложили запретить быстрые свидания
Россиянам объяснили, как проверить свой кредитный рейтинг
Путин не выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду
В Китае микроавтобус показал необычный трюк (видео)
В Японии из-за пандемии введут пост министра по одиночеству
Hi-Tech
Смартфон-рулон показали на новых «живых» кадрах Посмотрите видео
Кино
На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского В декабре 2020 года режиссер снялся в передаче «Док-Ток»
Новости партнеров
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Названа самая красивая русская актриса
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь