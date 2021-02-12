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16:52 (мск), источник: РБК

В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Германия считает обескураживающими слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Европейским союзом в случае введения очередного пакета санкций против Москвы. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — сказала она.

Зассе напомнила о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций в отношении России, но в то же время подчеркнул важность диалога с Москвой.

Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что позиция МИД ФРГ отражает мнение правительства.

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О том, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью Владимиру Соловьеву. «Исходим из того, что мы готовы», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат напомнил, что Евросоюз по-прежнему является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером России. «Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать», — отметил он.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия уже стала полностью самодостаточной в военном отношении.

«Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, сказал, что Россия не хочет быть инициатором разрыва отношений с Евросоюзом. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали высказывание главы МИДа и выпустили его слова под громким заголовком.

«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», — сказал Песков.

Во внешнеполитическом ведомстве, объясняя слова Лаврова, заметили, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если он состоится по инициативе Брюсселя. «Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — пояснили в МИДе.

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