В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

«Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны», — сказала она.
Зассе напомнила о выступлении главы МИД Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций в отношении России, но в то же время подчеркнул важность диалога с Москвой.
Пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что позиция МИД ФРГ отражает мнение правительства.
О том, что Россия готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью Владимиру Соловьеву. «Исходим из того, что мы готовы», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат напомнил, что Евросоюз по-прежнему является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером России. «Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать», — отметил он.
Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия уже стала полностью самодостаточной в военном отношении.
«Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, сказал, что Россия не хочет быть инициатором разрыва отношений с Евросоюзом. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали высказывание главы МИДа и выпустили его слова под громким заголовком.
«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», — сказал Песков.
Во внешнеполитическом ведомстве, объясняя слова Лаврова, заметили, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если он состоится по инициативе Брюсселя. «Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — пояснили в МИДе.
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