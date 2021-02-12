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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова заявила об упущенном Киевом шансе вернуть Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти упустили все шансы вернуть Донбасс под контроль Киева. Такое мнение она выразила в связи с годовщиной подписания Минских соглашений, пишет РИА Новости.

Источник: AP 2020

По ее словам, украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению договоренностей. Захарова подчеркнула, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта.

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Захарова подчеркнула, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.

Представитель МИД напомнила, что договоренности так и не были реализованы. По ее словам, этим шансом Киев так и не воспользовался. «Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что из-за действий киевских властей Донбасс все больше отдаляется от Украины. При этом украинское руководство уже даже не пытается скрывать нежелание соблюдать Минские соглашения.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник к шестилетию подписания Минских соглашений обвинил Киев в отсутствии прогресса по урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, с момента подписания документа Украина не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и намеренно усугубила конфликт.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.

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