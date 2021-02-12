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23:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило санкции в отношении Украины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: AP 2020

Российское правительство расширило список украинских компаний, против которых введены экономические меры. В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В последнем документе их число выросло до 84.

28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против юридических и физических лиц из России. Контроль за выполнением решения СНБО Украины будет осуществлять секретарь ведомства.

В конце августа 2018 года Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом для расширения ограничительных мер послужило строительство Крымского моста. В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив. В ответ Москва серьезно расширила список персональных санкций — до 322 украинских граждан и 68 компаний.

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