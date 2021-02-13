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22:41 (мск), источник: ТАСС

Белый дом утверждает, что Москва и Пекин используют вакцины как дипломатический инструмент

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. США считают, что Россия и Китай используют свой успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, коснувшись соответствующего вопроса.

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«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает [вопрос вакцин] со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене, — сказала она. — Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]». Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ, — утверждала пресс-секретарь. — Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что в ходе телефонной беседы договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном о продвижении контактов между учеными и лабораториями двух стран по вакцине от коронавируса.

Журнал The Lancet опубликовал 5 февраля результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V», подтверждающие ее безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что всего три препарата в мире, включая «Спутник V», обладают эффективностью свыше 90%, при этом «Спутник V» превосходит другие вакцины в данной категории в плане безопасности и проверенности платформы, а также легкости транспортировки благодаря температурному режиму от +2 до +8 градусов и более доступной цене.

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