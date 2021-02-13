02:41 (мск), источник: Life.ru
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
США закроют тюрьму Гуантанамо, которая находится на арендуемой Вашингтоном
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«Это определённо входит в наши цели и намерения. Мы
Ранее агентство Reuters сообщило, что официальный документ о будущем тюрьмы может быть подписан в ближайшие недели и месяцы. В Пентагоне поддержали планы администрации Байдена, при этом отметив, что важно не навредить национальной безопасности.
«Важно гарантировать, чтобы мы обеспечили нашу национальную безопасность в вопросе дальнейшей судьбы задержанных», — заявил на брифинге помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби.
В тюрьме Гуантанамо содержатся лица, обвиняемые Вашингтоном в различных преступлениях, в том числе связанных с терроризмом. Правозащитники неоднократно сообщали, что там жестоко пытали заключённых, однако, по мнению Пентагона, такое отношение нельзя считать бесчеловечным. По данным на май 2018 года, в Гуантанамо содержалось 40 человек.