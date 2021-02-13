СМИ: администрация Байдена будет добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Информацию подтвердил представитель Минюста США, которое выполняет также функции Генеральной прокуратуры, Марк Раймонди. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — заявил он.
Минюст США направил в суд в Лондоне документы, чтобы оспорить постановление, согласно которому Джулиан Ассанж не может быть выдан американской стороне. Также власти США планировали предоставить британскому суду материалы о том, что в американских тюрьмах гуманно обращаются с заключенными.
Джулиану Ассанжу в США вменяется обнародование сверхсекретных документов Госдепа. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать господина Ассанжа из-за его склонности к суициду и риска для его жизни.
После решения британского суда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил господину Ассанжу политическое убежище. 6 января суд отказался выпускать основателя WikiLeaks под залог.