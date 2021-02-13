Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 февраляВсемирный день радио, день рождения Федора Шаляпина, приход ко власти Черненко и другие памятные события
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: администрация Байдена будет добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The New York Times.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Информацию подтвердил представитель Минюста США, которое выполняет также функции Генеральной прокуратуры, Марк Раймонди. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — заявил он.

Минюст США направил в суд в Лондоне документы, чтобы оспорить постановление, согласно которому Джулиан Ассанж не может быть выдан американской стороне. Также власти США планировали предоставить британскому суду материалы о том, что в американских тюрьмах гуманно обращаются с заключенными.

Джулиану Ассанжу в США вменяется обнародование сверхсекретных документов Госдепа. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать господина Ассанжа из-за его склонности к суициду и риска для его жизни.

После решения британского суда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил господину Ассанжу политическое убежище. 6 января суд отказался выпускать основателя WikiLeaks под залог.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин раскрыл новые подробности по ситуации с отравлением Навального
Кремль сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Байдена призвали ввести санкции против «Северного потока-2»
В России выявили 14 861 случаев коронавируса за сутки
Арестованы бывшие руководители компании, входящей в «Росатом»
Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России
Москва утонула в сугробах (фото)
На Украине заявили о невозможности выполнить минские соглашения
В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии
Горячие темы на Авто
Буду краток,- Пятница, господа! 325
Остались мы без бананов))) 256
Анализирую -(пока вы спите ) 229
Сегодня шёл и думал на ходу -- 213
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь