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14:56 (мск), источник: РБК

Российские дипломаты заявили о блокировке аккаунта делегации в Twitter

Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава делегации Константин Гаврилов.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?», — написал Гаврилов.

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Гаврилов назвал подобные действия социальной сети актом цензуры и процитировал Вольтера: «Я не согласен с тем, что ты говоришь, но я готов умереть за твое право говорить это».

РБК направил запрос в Twitter. На время блокировки вся информация о деятельности делегации будет публиковаться на ее странице в Facebook.

В середине января Twitter на час заблокировал официальную страницу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже выяснилось, что это было связано с попыткой получить доступ к аккаунту, которая совершалась из американского штата Вирджиния.

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