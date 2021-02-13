Власти заявили, что советники в школах не будут заниматься идеологией

«Нет. Именно организация», — ответил он на вопрос о том, будет ли связана работа советников директоров с идеологией.
По его словам, в этой должности будут работать выпускники педагогических вузов.
«Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, в музей, общение друг с другом», — сказал он.
Для отбора будущих помощников директоров министерство организовало конкурс совместно с Российским движением школьников, отбором занимаются сотрудники «Артека». Министр добавил, что использовать детей ради достижении каких-либо интересов — недопустимо.
О появлении в российских школах новой должности стало известно в декабре 2020-го. Как тогда сообщил Кравцов, советники будут заниматься воспитательной работой, взаимодействием между школами и другими образовательными учреждениями.
О важности воспитательной работы в школах Кравцов вновь заявил 27 января на фоне протестов в поддержку Алексея Навального. «Недавние события показали нам, что тема воспитания, о которой мы в последнее время много говорим, очень важна. Важно, чтобы в нее были включены и родители, и директора, и завучи, чтобы классные руководители понимали, чем живет и о чем думает ребенок, чем он интересуется», — сказал он.
Тогда же министр рассказал о планах провести конкурс на должность советника по воспитанию в школах в 2022 году. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах. Курировать проект будет Российское движение школьников (РДШ).
Как писала в начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации, советники займутся общением с молодежью на политические темы, «в том числе и по поводу митингов».