Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 февраляВсемирный день радио, день рождения Федора Шаляпина, приход ко власти Черненко и другие памятные события
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
22:34 (мск), источник: Известия

Стороны процесса по импичменту Трампа отказались от допроса свидетелей

Стороны процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа согласились не допрашивать свидетелей. Об этом сообщили на заседании обвинение и защита, передает телеканал CBS News, который ведет прямую трансляцию процесса в субботу, 13 февраля.

Источник: AP 2020

К делу приобщат письменные заявления члена конгресса Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.

Таким образом, сенат решил не затягивать процесс после того, как предложение демократов о допросе свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.

Теперь сенат приступает к заключительной стадии процесса импичмента. Стороны начали выступления с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс. Предположительно, оно начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Новость
Байден закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела. После этого у защиты бывшего президента было не менее 16 часов, чтобы высказаться против импичмента.

Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса 12 февраля, после чего сенаторы взяли перерыв.

6 января сторонники Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу».

Фоторепортаж
Джо Байден вступил в должность президента США
 Ставка на неопределенность: ЦБ счел инфляцию главной угрозой России
Полгодные условия: поправки в Конституцию Белоруссии соберут за шесть месяцев
Глава Центра Гамалеи назвал способы повысить эффект от вакцины
Мясников заявил о приближении эпидемии «страшнее коронавируса»
В Японии произошло мощное землетрясение
Олимпийский чемпион из СССР умер на 86-м году жизни
Москва утонула в сугробах (фото)
Карпин счел зарплаты российских футболистов слишком высокими
Российские дипломаты заявили о блокировке аккаунта делегации
Здоровье
Врач назвал продукт для восстановления после коронавируса Главное — не перестараться.
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Как сегодня выглядит «Царевна-Лебедь» и кто ее сын
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Правда, красивая? А посмотрите на мужа
Леди
Лорак, Безрукова и Смехова блистали на рауте в Москве Звезды вышли в свет в эффектных нарядах
Новости партнеров
Как сложилась судьба космонавта Крикалева, которого "забыли" в космосе
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Татьяна Буцкая про полноценное питание для школьников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь