00:39 (мск), источник: ТАСС
Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ не бросит Донбасс.
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Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».
На наших с вами плечах — я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть — огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять
какое-торешение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага.
При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».
Ранее
Также ранее Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.