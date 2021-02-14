10:51 (мск), источник: Известия
Отстраненный от работы за хамство заместитель Псаки ушел в отставку
Отстраненный от работы за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico заместитель
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По ее словам, администрация приняла отставку Дакло после беседы с ним вечером 13 февраля, пишет CNN. Она также подчеркнула, что вся администрация Белого дома каждый день стремится соответствовать установленным президентом США Джозефом Байденом стандартам в вопросе уважительного и вежливого отношения к другим.
Скандал произошел после того, как издание Vanity Fair рассказало, что между Дакло и репортером Politico возник конфликт
По данным издания, заместитель
Джен Псаки 12 февраля заявила, что Дакло с согласия начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна на неделю отстранен от работы без сохранения содержания. Кроме того, он направил извинения Палмери и выразил «глубокое сожаление» по поводу произошедшего.