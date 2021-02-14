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10:51 (мск), источник: Известия

Отстраненный от работы за хамство заместитель Псаки ушел в отставку

Отстраненный от работы за неподобающее поведение в отношении корреспондентки газеты Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло ушел в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу, 13 февраля.

Источник: AP 2020

По ее словам, администрация приняла отставку Дакло после беседы с ним вечером 13 февраля, пишет CNN. Она также подчеркнула, что вся администрация Белого дома каждый день стремится соответствовать установленным президентом США Джозефом Байденом стандартам в вопросе уважительного и вежливого отношения к другим.

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Скандал произошел после того, как издание Vanity Fair рассказало, что между Дакло и репортером Politico возник конфликт из-за подготовки материала о его романтической связи с сотрудницей новостного интернет-портала Axios Алексой Маккэммонд.

По данным издания, заместитель пресс-секретаря американского лидера угрожал Палмери уничтожить ее репутацию и требовал отказаться от подготовки материала. При этом конфликт произошел еще 20 января в день инаугурации Байдена и привел к тому, что к руководству аппарата Белого дома обратилась редколлегия Politico.

Джен Псаки 12 февраля заявила, что Дакло с согласия начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна на неделю отстранен от работы без сохранения содержания. Кроме того, он направил извинения Палмери и выразил «глубокое сожаление» по поводу произошедшего.

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