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05:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай отреагировал на критику США по работе ВОЗ в Ухане

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало действия США по сотрудничеству с ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусом. КНР таким образом отреагировала на заявление советника президента США Джейка Салливана. Он ранее выразил обеспокоенность ранними сведениями о расследовании ВОЗ после визита в Ухань.

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Источник: AP 2020

«США в последние годы серьезно подрывали многосторонние институты, включая ВОЗ, и нанесли тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на ВОЗ и на страны, которые честно поддерживали ВОЗ», — говорится в заявлении посольства. Оно призвало США занять «ответственную и прозрачную позицию» и оказать поддержку всеобщим мерам против коронавируса.

Господин Салливан 13 февраля призвал ВОЗ сделать отчет о посещении Уханя независимым и свободным от влияния правительства Китая. Он также призвал КНР предоставить данные о первых днях распространения вируса. Советник Белого дома сделал заявление на фоне публикации The Wall Street Journal о том, что Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные по первым случаям заражения COVID-19.

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