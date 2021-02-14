Китай отреагировал на критику США по работе ВОЗ в Ухане

«США в последние годы серьезно подрывали многосторонние институты, включая ВОЗ, и нанесли тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на ВОЗ и на страны, которые честно поддерживали ВОЗ», — говорится в заявлении посольства. Оно призвало США занять «ответственную и прозрачную позицию» и оказать поддержку всеобщим мерам против коронавируса.
Господин Салливан 13 февраля призвал ВОЗ сделать отчет о посещении Уханя независимым и свободным от влияния правительства Китая. Он также призвал КНР предоставить данные о первых днях распространения вируса. Советник Белого дома сделал заявление на фоне публикации The Wall Street Journal о том, что Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные по первым случаям заражения COVID-19.