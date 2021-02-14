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07:08 (мск), источник: РБК

Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа

Президент посчитал вину Трампа неоспоримой, несмотря на провалившийся импичмент. Он напомнил американцам, что в стране нет места насилию, а события 6 января назвал печальной главой истории США.

Источник: Reuters

Несмотря на оправдание экс-президента Дональда Трампа по делу об импичменте, его вина в подстрекательстве к мятежу не вызывает сомнений. Об этом заявил действующий хозяин Белого Дома Джо Байден в распространенном пресс-службой релизе.

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«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном проступке», — заявил Байден, имея в виду штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли пять человек.

Президент США отметил, что насилию и экстремизму нет места в Америке. «Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.

13 февраля в сенате состоялось голосование об повторном импичменте Трампу. 57 членов верхней палаты конгресса высказались «за», 43 не согласились с обвинением. Чтобы утвердить его, нужно было минимум 67 голосов. Таким образом экс-президенту второй раз удалось избежать импичмента, в будущем он сможет участвовать в выборах и занимать государственные должности.

Члены конгресса США, в том числе несколько республиканцев, призвали объявить Трампу импичмент после событий в Вашингтоне 6 января. В тот день сенат должен был утвердить итоги президентских выборов, а сторонники Трампа, который не согласился с результатами голосования, собрались на митинг. Часть из них устроила потасовки с полицией и штурмовала Капитолий. Заседание было сорвано, погибли пять человек.

После беспорядков Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу, а сторонников бывшего президента, проникших в Капитолий, назвал «местными террористами». Сам Трамп опроверг свою причастность к беспорядкам и осудил произошедшее насилие.

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