08:42 (мск), источник: BFM.ru
В Венгрии начали вакцинацию граждан «Спутником V»
Венгрия приступила к применению российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
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Российскую вакцину от коронавирусной инфекции вводят в четырех больницах Будапешта людям старшего возраста, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям.
В частности, ее не вводят пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.
Первые прививки препарата пациенты получили в четверг, 11 февраля.