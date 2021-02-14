Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 февраляДень святого Валентина, трагедия в "Трансвааль-парке", создание YouTube и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
08:42 (мск), источник: BFM.ru

В Венгрии начали вакцинацию граждан «Спутником V»

Венгрия приступила к применению российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции вводят в четырех больницах Будапешта людям старшего возраста, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям.

В частности, ее не вводят пациентам с определенными хроническими заболеваниями. Такое решение принято в соответствии с российской документацией, в которой говорится, что с такими пациентами нужно проявлять должную осмотрительность.

Первые прививки препарата пациенты получили в четверг, 11 февраля.

 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Илон Маск обратился на русском к Владимиру Путину
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе
Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа
Корейская авиакомпания из-за COVID организует полеты «в никуда»
Москва утонула в сугробах (фото)
Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
5 манер, из-за которых очевидно, что женщина бедна
Hi-Tech
Посмотрите, куда исчезает снег после уборки (фото) Вы никогда об этом не задумывались
Авто
Автомобиль класса люкс из обычной «Нивы»: возможно ли? Старую-добрую «Ниву» любят за то, что она способна творить настоящие чудеса на бездорожье. А что будет, если добавить этому автомобилю нотки премиальности?
Новости партнеров
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Дети
Популярная супермодель впервые стала мамой (фото) 32-летняя Эльза Хоск родила первенца
Новости партнеров
Западные спецслужбы ещё в 2007 году присвоили Навальному псевдоним
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь