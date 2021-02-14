Путин заявил, что РФ хочет развивать отношения с Японией, но только в рамках конституции

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал он.
В связи с тем, что одна из поправок к Конституции РФ подразумевает запрет на отчуждение территорий страны, Путин посоветовал журналистам задать вопрос о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал президент.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.