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14:50 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что РФ хочет развивать отношения с Японией, но только в рамках конституции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия намерена развивать отношения с Японией, но не станет предпринимать действий, противоречащих российской конституции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал он.

В связи с тем, что одна из поправок к Конституции РФ подразумевает запрет на отчуждение территорий страны, Путин посоветовал журналистам задать вопрос о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — сказал президент.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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