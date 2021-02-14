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19:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден намерен усложнить продажу оружия

Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс реформировать законы о ношении оружия. В частности, он хочет ввести запрет на штурмовые огнестрелы и узаконить проверку покупателей, желающих приобрести оружие.

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14
фотографий
14
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Обращение президента к законодателям США опубликовано на сайте Белого дома 14 февраля, в годовщину стрельбы в школе в городе Паркленде в штате Флорида. В 2018 году в этот день погибли 14 учеников и 3 учителя.

«Призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей боевого оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах», — обратился к законодателям господин Байден.

Ранее господин Байден заявил, что «насилию и экстремизму нет места в Америке». Демократы при 44-м президенте США Бараке Обаме уже пытались ужесточить законы о ношении оружия, но безуспешно. Это право регламентируется второй поправкой к конституции страны.

В начале февраля лава ЛДПР Владимир Жириновский предложил разрешить ношение оружия в России.

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