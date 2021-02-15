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00:16 (мск), источник: ТАСС

Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Более жесткие карантинные правила вступают в силу для прибывающих в Великобританию. Начиная с понедельника в дополнение к десяти дням самоизоляции всем без исключения въезжающим придется дважды сдавать тест на коронавирус, а прибывающим из 33 стран «красного» списка — провести эти полторы недели за свой счет в гостинице.

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Источник: AP 2020

К настоящему моменту перед въездом в страну все прибывающие уже должны заполнять форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия делать тест на коронавирус. Отныне нужно будет сдать еще два анализа — на второй и восьмой день самоизоляции.

За отсутствие теста по прилете штраф составляет £1 тыс. (102 тыс. рублей), тем, кто не сделал повторные анализы, — уже £2 тыс. (204 тыс. рублей), а также срок их карантина увеличивается на две недели.

При этом въезд в страну уже с начала января разрешен лишь возвращающимся из-за рубежа британцам и обладателям видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения королевства. Туризм под такие цели не подпадает, соответственно, всем туристам во въезде отказывается. Запрещен и выезд из Великобритании, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах, например о работе.

180 тыс. рублей за проживание

Еще более жесткие правила распространяются на прибывающих их стран «повышенного риска». К ним относятся ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки.

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С понедельника им придется перед въездом в королевство забронировать себе гостиницу и провести в ней по прилете 10 дней. Стоимость услуги — £1 750 (180 тыс. рублей) на человека, а пакет услуг включает в себя проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.

Лицам же, скрывшим от властей информацию о посещении страны из «красного» списка, грозит штраф до £10 тыс. (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет. Последний пункт раскритиковали многие эксперты и политики, в том числе из правящей Консервативной партии. Они указали на то, что человеку, не сообщившему, например, о поездке в Португалию, грозит тот же тюремный срок, что и сексуальному насильнику. Однако правительство не намерено менять правила, заявляя об обоснованности подобного наказания. Цель же подобного ужесточения — снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности, бразильского и южноафриканского.

Без тотального закрытия границ

Правительство не поддержало самые радикальные предложения по всеобщему карантину, с которыми выступали ряд министров, а также оппозиционная Лейбористская партия.

Премьер-министр Борис Джонсон признал, что у Великобритании просто нет возможности отгородиться от всего мира, как это сделали, например, Австралия или Новая Зеландия.

«75% лекарств, 45% нашего продовольствия доставляются в эту страну из Европы, 200 тыс. компаний в этой стране зависят от импорта. Закрыть границы не будет практичным», — сказал Джонсон.

Вместе с тем власти предупредили, что новые страны могут быть добавлены в стоп-лист в течение нескольких часов, если это понадобится. Подобный подход уже подвергли критике представители туриндустрии и авиакомпаний. Они считают, что новые ограничения и перспектива их ужесточения в любой момент поставят крест на надеждах на восстановление турпотока.

Так, исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил, что те, кто решается лететь в Великобританию из одной из 33 стран «повышенного риска», «должны быть очень богатыми или в безысходном положении», чтобы заплатить £1 750 за самоизоляцию в отеле.

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