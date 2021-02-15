Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 февраляДень рождения РАМ имени Гнесиных, завершение вывода советских войск из Афганистана, метеоритный дождь в Челябинске и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
03:52 (мск), источник: Известия

Источники сообщили о подготовке реформы соцфондов

За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее.

Источник: Reuters

Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Новость
Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда

Цели объединения — создание полноценного «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов. По экспертной оценке, экономия для государства от такого слияния может составить 120 млрд рублей в год.

Для главы правительства при назначении Кигима решающим стал тот факт, что ФСС под его руководством достиг практических результатов в цифровизации, сказал один из источников «Известий». Достаточно вспомнить электронные больничные, проект по прямым выплатам.

«То, что небольшое ведомство показало такие результаты, стало решающим в выборе кандидата на пост главы ПФР. Для Михаила Мишустина, который уже провел цифровую революцию в ФНС, это было очень важным преимуществом», — пояснил источник «Известий».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Увидели землю: «бесхозяйные» участки могут отойти государству
Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных
В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма
Врач: не переболевшие россияне заболеют весной от нового штамма
Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России
Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом
Девочка повесила объявление на столбе и стала знаменитой
Силуанов рассказал о вложении денег с гарантированным доходом
Трое украинских военных погибли в Донбассе
Здоровье
Худшая пациентка на свете: как с ней поступят в России и в США? Разбираем случай вместе с юристом.
Hi-Tech
Новый снимок Марса потряс всех Уникальные кадры
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
А давайте помериемся килограммами? 1326
Муж упрекает,что не работаю... 841
Болезненый первый год в садике. 619
Забавные картинки 577
Леди
Дарья Повереннова сыграла свадьбу Актриса вышла замуж во второй раз
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь