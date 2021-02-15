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02:16 (мск), источник: Известия

На портале госуслуг можно будет записаться на прием в частные клиники

В Минздраве РФ заявили, что теперь на прием в частные медицинские организации можно будет записаться на портале госуслуг. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила «Российская газета».

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут подключены программные обеспечения ONDOC и «Маркетплейс ДокДок». Такое решение в целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Данные об оказанной медпомощи как в государственных, так и в частных клиниках будет храниться на портале госуслуг, и граждане самостоятельно предоставлять их любому врачу.

В результате, по словам руководителя Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаила Левина, на основе большего количества информации врачи смогут подбирать более эффективное лечение для пациентов.

«Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество», — подчеркнул он.

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Как пояснил газете генеральный директор ONDOC Александр Константинов, для частных медицинских учреждений выгодна синхронизация информации, потому что это позволит сократить ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства.

По его словам, 130 млн пользователей зарегистрировано на портале госуслуг, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись.

Подключение к ЕГИСЗ даст огромные возможности и в рамках телемедицины, и в сегменте онлайн-записи к врачу, заключил директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.

Согласно статистики «Ингосстраха», в России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м.

11 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что пользователям будут предложены новые формы сервисов на модернизированном портале госуслуг — в частности, появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в феврале сообщалось, что на портале госуслуг в 2021 году будет доступно порядка 170 новых сервисов. Сейчас граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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