Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 февраляДень рождения РАМ имени Гнесиных, завершение вывода советских войск из Афганистана, метеоритный дождь в Челябинске и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
05:14 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью. Авторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР.

Источник: РИА "Новости"

Выплату средств предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, рассказал в Telegram один из разработчиков инициативы, глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты Ярослав Нилов.

Помимо этого деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.

Авторы инициативы отмечают, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако размер таких выплат в среднем составляет лишь 100−150 тыс. рублей, что, по мнению парламентариев, вряд ли может стимулировать рождаемость.

Новость
В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии

Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова обсуждалась возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

12 января сообщалось, что Минтруд России предлагает упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Увидели землю: «бесхозяйные» участки могут отойти государству
Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных
В России зарегистрировали первый тест на британский штамм COVID
Врач: не переболевшие россияне заболеют весной от нового штамма
Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России
Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом
Девочка повесила объявление на столбе и стала знаменитой
Трое украинских военных погибли в Донбассе
Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии вируса Эбола
Здоровье
Худшая пациентка на свете: как с ней поступят в России и в США? Разбираем случай вместе с юристом.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Как Юля Навальная смогла попасть в закрытый для россиян Берлин
Авто
Почему обязательно осматривать машину перед стартом в мороз Осмотр автомобиля перед каждой поездкой особенно важен при экстремально низких температурах
Кино
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания Если вы не знали, что ходить на первые свидания можно не только вслепую, но и нагишом, в дикой маске, в компании свахи или сразу в свадебном платье, то эти оригинальные dating-шоу со всего света смогут вас удивить
Новости партнеров
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Немцы проговорились: Навальный лечился от психического расстройства
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Дети
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка У пары уже есть сын Арчи, которому в мае 2021 будет два года
Леди
Дарья Повереннова сыграла свадьбу Актриса вышла замуж во второй раз
Новости партнеров
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь