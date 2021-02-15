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11:16 (мск), источник: РБК

Греф рассказал о советах уехать из России после убийства Маневича

Михаил Маневич был главой одного из комитетов мэрии Петербурга, где работал Греф. После убийства чиновника, как рассказал глава Сбербанка, ему советовали уехать из страны. Такие разговоры Греф вел в том числе с Алексеем Кудриным.

Источник: РИА "Новости"

Герману Грефу, который в конце 1990-х годов работал в одном из комитетов мэрии Санкт-Петербурга, советовали уехать из России после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом Греф рассказал в интервью в документальном многосерийном фильме «Крепость», передает ТАСС.

«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что “тебе лучше уезжать”. Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь», — рассказал Греф.

По словам главы Сбербанка, сам он уезжать из Петербурга не хотел и угрозы своей жизни не ощущал, хотя разговоры такого рода у него были с Алексеем Кудриным «и с другими коллегами».

С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии по управлению городским имуществом, а Михаил Маневич был главой этого комитета с 1994 года. С 1996 года параллельно занимал пост вице-губернатора города.

Маневича убили утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте — его служебный автомобиль, где находились водитель, сам чиновник и его жена, был обстрелян с чердака дома на противоположной стороне улицы. От полученных ран Маневич умер, его жена получила легкое касательное ранение. Убийце удалось скрыться.

В 2009 году в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий, который находился под следствием по делу банды Сергея Зарипова — бригадира ОПГ, подконтрольной Юрию Шутову, лидеру одной из петербургских группировок, который к тому моменту уже был приговорен к пожизненному заключению по другим делам.

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Гардоцкий рассказал, как происходила подготовка к убийству и само убийство. По его словам, убийство готовилось несколько месяцев под руководством брата Сергея Зарипова. В день убийства он, стоя на улице Рубинштейна, по радиостанции подавал команды Гардоцкому, который находился на чердаке дома на Невском проспекте и стрелял в Михаила Маневича из автомата Калашникова с оптическим прицелом. Еще двое соучастников отслеживали выезд вице-губернатора из дома.

В ноябре 2006 года Анатолий Чубайс, с которым Маневич вместе работал в мэрии Санкт-Петербурга, заявил: «Все, что я обещал на могиле Маневича, я выполнил слово в слово: все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет». Тогда заявление Чубайса связали с тем, что 21 ноября Верховный суд России оставил в силе пожизненные приговоры, вынесенные Юрию Шутову и четырем членам его банды. Официально на тот момент убийство не было раскрыто, следствие по делу неоднократно продлевалось.

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Наталья Демченко, Михаил Юшков

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