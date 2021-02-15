Греф рассказал о советах уехать из России после убийства Маневича

Герману Грефу, который в конце 1990-х годов работал в одном из комитетов мэрии Санкт-Петербурга, советовали уехать из России после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом Греф рассказал в интервью в документальном многосерийном фильме «Крепость», передает ТАСС.
«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что “тебе лучше уезжать”. Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь», — рассказал Греф.
По словам главы Сбербанка, сам он уезжать из Петербурга не хотел и угрозы своей жизни не ощущал, хотя разговоры такого рода у него были с Алексеем Кудриным «и с другими коллегами».
С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии по управлению городским имуществом, а Михаил Маневич был главой этого комитета с 1994 года. С 1996 года параллельно занимал пост вице-губернатора города.
Маневича убили утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте — его служебный автомобиль, где находились водитель, сам чиновник и его жена, был обстрелян с чердака дома на противоположной стороне улицы. От полученных ран Маневич умер, его жена получила легкое касательное ранение. Убийце удалось скрыться.
В 2009 году в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий, который находился под следствием по делу банды Сергея Зарипова — бригадира ОПГ, подконтрольной Юрию Шутову, лидеру одной из петербургских группировок, который к тому моменту уже был приговорен к пожизненному заключению по другим делам.
Гардоцкий рассказал, как происходила подготовка к убийству и само убийство. По его словам, убийство готовилось несколько месяцев под руководством брата Сергея Зарипова. В день убийства он, стоя на улице Рубинштейна, по радиостанции подавал команды Гардоцкому, который находился на чердаке дома на Невском проспекте и стрелял в Михаила Маневича из автомата Калашникова с оптическим прицелом. Еще двое соучастников отслеживали выезд вице-губернатора из дома.
В ноябре 2006 года Анатолий Чубайс, с которым Маневич вместе работал в мэрии Санкт-Петербурга, заявил: «Все, что я обещал на могиле Маневича, я выполнил слово в слово: все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет». Тогда заявление Чубайса связали с тем, что 21 ноября Верховный суд России оставил в силе пожизненные приговоры, вынесенные Юрию Шутову и четырем членам его банды. Официально на тот момент убийство не было раскрыто, следствие по делу неоднократно продлевалось.
Наталья Демченко, Михаил Юшков