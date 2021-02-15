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14:20 (мск), источник: Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах

В Госдуму внесли законопроект, отменяющий наказания за ряд правонарушений на митингах из-за отсутствия уточнения характера массовой акции и ее размера, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Источник: AFP 2020

Автор законопроекта, депутат Андрей Барышев (фракция «Единая Россия»), предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 административного кодекса, предусматривающие ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Также в документе предлагается отменить ст. 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

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Как следует из пояснительной записки, понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан» не раскрыты в количественном выражении, так что «любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности».

«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», — говорится в пояснительной записке.

Ранее, 10 февраля, Госдума одобрила законопроект, согласно которому повышаются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов на публичных мероприятиях, в частности, митингах, демонстрациях и шествиях. По новой норме, гражданину-участнику или гражданину-организатору такого мероприятия грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф может составить от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

Ужесточается и наказание за неповиновение сотрудникам полиции. За однократное нарушение размер взыскания вырастет для граждан до 2−4 тыс. руб. (сейчас от 500 руб. до 1 тыс. руб.) Также может быть наложен административный арест на срок до 15 суток или привлечение к обязательным работам на срок до 120 часов — в качестве нового вида наказания.

Несанкционированные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

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