14:20 (мск), источник: Ведомости
В Госдуму внесли законопроект об отмене наказаний за ряд нарушений на митингах
В Госдуму внесли законопроект, отменяющий наказания за ряд правонарушений на митингах
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Автор законопроекта, депутат Андрей Барышев (фракция «Единая Россия»), предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 административного кодекса, предусматривающие ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Также в документе предлагается отменить ст. 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Как следует из пояснительной записки, понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан» не раскрыты в количественном выражении, так что «любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности».
«На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти», — говорится в пояснительной записке.
Ранее, 10 февраля, Госдума одобрила законопроект, согласно которому повышаются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов на публичных мероприятиях, в частности, митингах, демонстрациях и шествиях. По новой норме,
Ужесточается и наказание за неповиновение сотрудникам полиции. За однократное нарушение размер взыскания вырастет для граждан до 2−4 тыс. руб. (сейчас от 500 руб. до 1 тыс. руб.) Также может быть наложен административный арест на срок до 15 суток или привлечение к обязательным работам на срок до 120 часов — в качестве нового вида наказания.
Несанкционированные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.