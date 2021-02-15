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18:33 (мск), источник: ТАСС

Песков: рейтинг Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рейтинг президента России Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему видеорасследование о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства.

Источник: Reuters

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой, — сказал Песков. — И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено».

По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно».

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«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, почему над этим объектом в Геленджике установлена бесполетная зона, пресс-секретарь президента напомнил, что в том районе всегда был пограничный отряд, «и какие-то меры в связи с нахождением там пограничников принимаются». При этом он признался, что «не силен в нюансах режимов бесполетных зон».

Комментируя информацию о возможном нарушении природоохранных норм на этом объекте, Песков указал, что «есть контролирующие органы в сфере природопользования, это их прерогатива». «Это не вопрос президента, он же не контролирует непосредственно природопользование», — добавил представитель Кремля.

Объект на мысе Идокопас в Геленджике стал известен из-за утверждений в интернет-публикациях о якобы его принадлежности властям РФ. Песков заявлял, что руководство страны не имеет к нему никакого отношения. Слухи об объекте на встрече со студентами 25 января прокомментировал и сам президент, сообщив, что этот «дворец» не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Представитель предпринимателя Аркадия Ротенберга в конце января сообщил ТАСС, что бизнесмен является бенефициаром этого недостроенного объекта на мысе Идокопас.

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