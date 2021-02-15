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14:47 (мск), источник: Известия

Песков разъяснил слова Путина о Донбассе

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь русскоязычному населению Донбасса, так как больше это делать некому. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Таким образом он объяснил слова президента России Владимира Путина, который 10 февраля заявил, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах.

Комментируя эти слова представитель Кремля напомнил, что в Донбассе проживает много русскоязычных людей. Он подчеркнул, что сейчас они лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины.

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В связи с этим Россия организовывает конвои гуманитарной помощи и будет продолжать это делать.

«Потому что если не Россия, то больше некому это будет делать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал Песков.

«Вы, наверное, обратили внимание целиком на ответ Путина. Говоря о том, что “Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что”, нужно обратить внимание на слова президента, что любые шаги имеют свои последствия и их нужно уметь прогнозировать заранее», — добавил он.

На встрече с редакторами российских СМИ Путин заявил, что при принятии решения о судьбе Донбасса нужно думать о последствиях. По словам российского лидера, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья», особенно дети Донбасса.

В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин 14 февраля назвал очень важными слова президента России. Он отмечал, что регион постоянно ощущает помощь и поддержку со стороны РФ, в том числе в виде гуманитарной помощи и выдачи жителям российских паспортов.

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