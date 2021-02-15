«Интересное предложение»: Кремль ответил на приглашение Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на пост в Twitter миллиардера Илона Маска, в котором тот предложил главе государства пообщаться в соцсети Clubhouse, сообщает «РИА Новости».
Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ
Ранее Маск в Twitter пригласил Путина присоединиться к нему в беседе в соцсети Clubhouse, отметив его официальный аккаунт. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал миллиардер по-русски в следующем твите.
Российская аудитория новой социальной сети Clubhouse пока неширока: на 10 февраля приложение скачали около 7700 пользователей из России, в то время как в целом в мире — 5,3 млн пользователей, писал РБК со ссылкой на закрытые данные App Annie, которыми с изданием поделились два подписчика этой компании. Представитель App Annie отказался раскрывать данные из-за политики конфиденциальности.
Clubhouse запустила в марте 2020 года компания Alpha Exploatation Co. Попасть в соцсеть можно только по приглашениям. Пользователи могут инициировать беседы и участвовать в них в аудиоформате в прямом эфире. Выступить может любой желающий. 14 февраля разговор в Clubhouse провел миллиардер Олег Тиньков. Мероприятие собрало 5000 слушателей — это максимально возможное число для беседы в Clubhouse.