Лавров: отношений России и Евросоюза «почти не осталось»

Как считает Сергей Лавров, инициатором ухудшения ситуации стал Брюссель. «Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС», — заявил министр на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после переговоров с главой финского МИДа Пеккой Хаависта (цитата по «Интерфаксу»).
Глава российского МИДа отметил, что Москва готова продолжать диалог и, в частности, обсуждать с Брюсселем «любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес». Он добавил, что «происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения».
«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом — поскольку отношений почти не осталось — а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», — пояснил Лавров.
В начале февраля Москву с официальным визитом посетил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Во время встречи с Сергеем Лавровым он заявил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на все сложности. Однако итоги визита европейского дипломата вызвали резкую критику в Брюсселе из-за его мягкой позиции, и уже позднее Боррель сказал, что Россия не оправдала ожиданий ЕС, «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против РФ.